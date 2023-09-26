طقس اليوم.. إرتفاع درجات الحرارة على الأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، تزامنًا مع المرتفع الجوي الذي يضرب البلاد، والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة نهارا، حيث تسجل درجة الحرارة في الأقصر 42 -26.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أنه من المتوقع أن خلال هذه الأيام، سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي أدى بدوره إلى، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ مما يتسبب في سيادة طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن اليوم، سيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

