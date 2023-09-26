الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استقرار تام في الأحوال الجوية (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية اليوم، ودرجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا وتكون أعلى من المعدل الطبيعي من 2 درجة إلى 3 درجات.

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طقس حار.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى اليوم

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السعودية تكشف تفاصيل طقس شهري أكتوبر ونوفمبر.. الأرصاد تُحذّر

 القاهرة الكبرى

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية مع استمرار إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة فقط. 

سطوع أشعة الشمس 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “في فترة النهار ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس على نحو كبير، ولن تحجبها أي سحب مؤثرة، ولكن تكون الأجواء نهارا حارة على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفور غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بانخفاض الحرارة مباشرة، كما أن درجات الحرارة الصغرى بدأت تنخفض، والرياح تقلل من نسب الرطوبة لكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة”.
 

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