الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط ينعى شهداء البحرين في هجوم حوثي باليمن

أبو الغيط
أبو الغيط

نعى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اثنين من العسكريين البحريين اللذين راحوا ضحية هجوم حوثي في اليمن، وكانا يشاركان في قوات التحالف العربي هناك.

 

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السفير خطابي: أبو الغيط حرص خلال اجتماعات الأمم المتحدة على استشعار الضمير الانساني للقضية الفلسطينية

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القضايا العربية على طاولة الأمم المتحدة.. "أبو الغيط" يثير الأزمات المنطقة العربية

وتمنى أبو الغيط الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في نفس الهجوم، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر. 

وعلى نفس الصعيد، أدان أبو الغيط استمرار الهجمات الحوثية الغادرة برغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار، مُحملاً مسئولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب.

 

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