زيارة وفود 16 دولة عربية للاتحاد العربي للمسئولية المجتمعية

استقبلت الدكتورة راندة رزق رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية أعضاء وفد الاتحاد العربي للعمل التطوعي في إطار الاحتفال باليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار ((بالتطوع تنهض الامم)).

وقد رحبت الدكتورة راندة رزق رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالدكتور يوسف بن على الكاظم رئيس الإتحاد والوفد المرافق من الدول العربية وأبدت استعداد المجلس في تنظيم العديد من الفعاليات التدريبية والتوعوية الخاصة بالتطوع مع الإتحاد العربي للعمل التطوعي لنشر ثقافة التطوع بين جميع شرائح المجتمع المختلفة في كافة الدول العربية لما لها من آثر كبير على الفرد والمجتمع.

كما شددت الدكتورة راندا رزق على التزام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومنها الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وأشار الدكتور يوسف بن على الكاظم رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي ان الاتحاد ومنذ بداياته أدرك وتبنى جميع القيم والمفاهيم التي ينطوي عليها العمل التطوعي، لذلك بادر الى توسيع دائرة عمله من خلال تعدد النشاطات والممارسات التي حققت نجاحات باهرة، والاتحاد العربي لديه مرتكزات أساسية للعمل التطوعي مثل دليل العمل التطوعي / جواز العمل التطوعي / المرصد العربي للعمل التطوعي / الرخصة الدولية للعمل التطوعي / الملتقى الشبابي التطوعي الدولي وكذلك مراكز التدريب العربية المنتشرة في الوطن العربي.

كان قد أهدى الدكتور يوسف الكاظم رئيس الإتحاد العربي للعمل التطوعي درع الاتحاد للدكتورة راندا رزق رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية كما وجه الشكر والتحية لسيادتها علي حسن الاستقبال والحفاوة البالغة كما أهدت الدكتورة راندا رزق شهادة شكر وتقدير للدكتور يوسف بن على الكاظم رئيس الإتحاد تقديرا للجهود المبذولة في العمل التطوعى والدور الكبير في مجال المسئولية المجتمعية .

كما أهدى الدكتور وائل محمد رضا المستشار الإعلامي ورئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة تربل إم كتاب من أجل إنسان أفضل للدكتورة راندا رزق رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

كما شهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ عدد من المشروع التنموية في العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية والمشاركة التطوعية في المستقبل بين المجلس العربى للمسئولية المجتمعية برئاسة الدكتورة راندا رزق وجمعية البحرين للعمل التطوعي برئاسة عبد العزيز السندي

جدير بالذكر أن الوفود العربية المشاركة في الاحتفال هي قطر والسودان والعراق واليمن والأردن والكويت والسعودية ومصر وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين والصومال وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والأمارات