تفاصيل الحالة المرورية بوسط البلد والجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تفصيليًا عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.



شارع رمسيس

ويشهد شارع رمسيس حاليا كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية، وعند كوبري الجلاء، توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

وعند كوبري المطار وكوبري الحدائق ومتجه إلى الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

كورنيش النيل

ويشهد كورنيش النيل للقادم من المظلات كثافات مرورية بسيطة ومتحركة ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، ولكن، المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه من المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش وشارع مدكور ومنطقة الطالبية.

