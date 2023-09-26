الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق القافلة المتحركة للسلع الغذائية لأهالي سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

اطلق السيد القصير وزير الزراعة صباح اليوم الثلاثاء القافلة المتحركة للسلع الغذائية المتجه لشمال سيناء، والمحملة بجميع أنواع الخضروات والسلع من زيوت وبيض ولحوم، بالإضافة إلي قافلة بيطرية لتقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية لأهالي سيناء.

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وشملت القافلة 41سيارة محملة بجميع أنواع السلع بأسعار تقل عن نظيراتها بالأسواق المحلية بحوالي 50%.

وقال القصير إن أهالي سيناء يستحقون الكثير، معلنا عن إطلاق قافلة أخرى أخرى شهر أكتوبر المقبل لأهالي سيناء، لرفع كاهل المعاناة عنهم.

واضاف القصير، أن القافلة تتضمن هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهلي سيناء تشمل كراتين مواد غذائية وحلاوة المولد النبوي يتم توزيعها بالمجان.

حضر اطلاق القافلة قيادات الوزارة.

 

 

 

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