إستقرار أسعار الأسماك في أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة في مدن وقري محافظة البحيرة ،في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء26سبتمبر2023، إستقرارا في الأسعار

تراوحث أسعار البوري مابين 92إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 275إلي 300جنيها للكيلو

تراوحت أسعار اأحجام المتوسطة مابين 210إلي 250جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 220جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .