خبير اثار : احتفالات المولد النبوى بدأت فى العصر الفاطمى

معارض حلوى المولد النبوى الشريف انتشرت فى ارجاء احياء مدينة الفيوم ومراكز المحافظة منذ حوالى اسبوعين وقبل حلول شهر ربيع الاول لاحياء احتفال المسلمين بالمولد النبوى الشريف فى اليوم الثانى عشر منه والذى يوافق غدا الاربعاء وتمتد بعده حتى نهاية الشهر.

وعن اصل احتفال المصريين بالمولد النبوى الشريف يقول ابراهيم رجب مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية السابق بالفيوم إن احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف بدأ منذ عصر الدولة الفاطمية والذين برعوا فى صناعة الحلوى باشكال عديدة قيل انها تجاوزت الف شكل وتوزيعها على المصريين كنوع من التقرب اليهم واستمالتهم الى المذهب الشيعى. وأن الفاطميين هم أول من صنعوا حلوى مولد النبي،وكان كما ذكر "المقريزى" فى كتابه الخطط المقريزية يقيمون احتفال كبير فى ذكرى المولد النبوى يضم موكب فيه انواع كثيرة من الحلوى يبدأ من قصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى حتى الجامع الازهر وبعدها تقام الخطب والدعوات للخليفة وفى عهد صلاح الدين الايوبى قام بمنع اقامة هذا الاحتفال ثم عاد مرة اخرى فى العصر المملوكى

وأكد أن الحكام كانوا يوزعون حلاوة المولد على الشعب، منوهًا أن حلوى المولد النبوي كان لها دور سياسي واجتماعي، قبل أن تكون متعلقة بالمناسبة الدينية.

وكان الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى فى المولد، وتجمل بالأصباغ، ويداها توضعان فى خصرها وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها، ويقال أن الحكام الفاطميين كانوا يشجعون الشباب على عقد قرانهم فى يوم المولد النبوى، ولذلك أبدع صناع الحلوى فى تشكيل عرائس المولد، وتغطيتها بأزياء تعكس روح هذا العصر والتراث.

ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التى ينفرد بها المولد النبوى الشريف فى مصر، حيث تنتشر فى جميع محال الحلوى والشوادر التى تعرض فيها ألوان عدة من الحلويات المميزة، إلى جانب لعب الأطفال "عروس المولد للبنات"، والحصان أو الجمل للأولاد، ولذلك تعتبر مظهرا أساسيا للاحتفال بالمولد وفى الوقت الحالى، ترتبط عروسة المولد بفلسفة خاصة عند المصريين الذين كانوا يتصدقون بإعطاء الحلوى للمساكين فى ذكرى المولد النبوى.

الاربعينية

ويتواكب مع احتفال المولد النبوى احتفال اخر يختص به ابناء القرى من محافظة الفيوم وهو ما يسمونه "الاربعينية" وهو احتفال فى موسم ظهور البرتقال يتم فيه قيام اهل العروسة الجديدة بتقديم "اربعينية " – سواء بمرور 40 يوما او اكثر او اقل على زواجها - الى ابنتهم تحتوى على الحلوى والفول السودانى والبرتقال والبلح المشوى ويحرصون على شراء الحلوى من المعارض فى هذا الوقت .