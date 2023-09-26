الانتخابات الرئاسية في مصر.. فئات ممنوعة من التصويت

الانتخابات الرئاسية.. تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في مصر، يأتي ذلك في إطار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لمواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يحرم من التصويت في الانتخابات بالقانون.

فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية

كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة له الحق في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.

المحجور عليه خلال مدة الحجر

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف

جدير بالذكر يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.