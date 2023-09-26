الجالية المصرية في نيويورك تشارك أبناء اليمنيين احتفالهم السنوي بالعيد 62 للثورة اليمنية

بحضور رسمي يمني وامريكي كبير ..

اقامت قيادة الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الامريكية حفل استثنائي كبير بمناسبة العيد الوطني ٦١ لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة وبحضور ممثلين من الحكومة الامريكية والسفير اليمني في امريكا وبمشاركة من العديد من الجاليات العربية على رأسها الجالية المصرية في نيويورك ممثلة في الاستاذ طارق سليمان ونائبه الاستاذ نشات زنفل .

وفي الاحتفال الذي حضره الالاف من اليمنيين الامريكيين لاول مرة ، تناولت الكلمات في الاحتفال عظمة هذه الثورة التي حررت اليمنيين من النظام الكهنوتي الامامي البائد واعلنت قيام الجمهورية اليمنية ، وتحدثت كل الكلمات في الحفل عن تقدير اليمنيين البالغ لدور جيش وشعب وحكومة مصر في انجاح الثورة اليمنية منذ اللحظات الاولى لها والوقوف معها ومساندتها.

وعبر الحضور عن مدى تقدير وحب كل اليمنيين لمصر وعرفانهم بدورها الجوهري الحاسم في نجاح ثورتهم ، وتم في الحفل تقديم فقرات فنية غنائية يمنية جميلة بهذه المناسبة والقيت القصايد والرقصات واستعرض الاطفال رقصات اليمن الشعبية.

وفي الاحتفال ركزت كلمة قيادة الجالية اليمنية في نيويورك بقيادة علي عبداللطيف الصايدي والتي قرأها نائبه عماد زيد عبر فيها عن عظيم مشاعر الود والحب والاحترام من كل اليمنيين لمصر وشعبها وقيادتها الذين شاركوا اليمنيين الدم والمصير في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ م ، حيث شاركت الجالية المصرية بوفد من الاستاذ طارق سليمان والاستاذ نشات زنفل بناء على دعوة كريمة من الجالية اليمنية .

وفي نهاية الحفل شارك ممثلي الجالية المصرية مع الجالية اليمنية في ايقاد شعلة الثورة في الذكرى ، كما تم تسليم هدية رمزية من قيادة الجالية اليمنية الى الجالية المصرية عبارة عن الخنجر اليمني المعروف بالجنبية ، باعتباره رمز الهوية الوطنية اليمنية الاصيلة وتقديرا من كل ابناء اليمن لدور مصر وجيشها البطل وقيادتها في دعم الثورة اليمنية ومساندتها والاستمرار في دعم الشعب اليمني حتى الان برغم كل المصاعب ، كما تم في الحفل قراءة الفاتحة على ارواح شهداء مصر الابطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في ثورة اليمن لانجاح هذه الثورة هناك كواجب قومي بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وفي الحفل توجه الاستاذ نشات زنفل بكلمة نيابة عن الجالية المصرية في نيويورك وجه فيها التهنئة للشعب اليمني بهذه الذكرى المباركة ووجه الشكر والتقدير لقيادة وابناء الجالية اليمنية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحفظهم كل مشاعر الوفاء والتقدير لابناء مصر وجيشها الذي ساهم في انجاح الثورة اليمنية الخالدة .

وتم في اللقاء تسليم برقية شكر وتقدير وعرفان من كل ابناء اليمن الى قيادة وحكومة وشعب وجيش مصر الكنانة لادوار مصر وجيشها وحكومتها وشعبها في دعم الثورة اليمنية واستمرارها في رعاية مصالح اليمنيين دون توقف.

received_308370605130184

received_2437570843081622

received_6268922716542706

received_956012702164093

received_1110280053270824

received_6442956489163861

received_3812753372315400

received_1613607239197863

received_993399318618199

received_3684991438492541

received_330997832643848

received_1059404088566152

received_1481273059304679

received_1380216032865374