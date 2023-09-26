أسعار الطيور نار تحرق الجيوب في أسواق البحيرة

جولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر2023، والتي شهدت إرتفاعا في أسعار بعض أنواع الطيور بحوالي من جنيهان إلي ثلاثة جنيهات في الكيلو ،حيث تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 72إلي 74جنيها للكيل.

وتراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو.

ولم يستقر سعر البط مولرليترواح مابين 86 إلى 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .