شبورة مائية على الطرق السريعة بالإسماعيلية

تتعرض محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، لسيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وظهور الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الإسماعيلية، ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه قائدي المركبات على الطرق بتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور .

ورصدت بوابة الوفدالالكترونيه مع ساعات الصباح الباكر ظهور الشبورة المائية الأفقية مع انتظام حركة المرور على طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي وطريق الاسماعيليه بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق السويس وطريق الزقازيق .