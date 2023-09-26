"الوفد" ترصد سوق اللحوم في أسيوط وتقلبات في الأسعار اليوم

“الوفد” ترصد أسعار اللحوم في أسواق مدينة أسيوط في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023. تشهد السوق تقلبات في أسعار اللحوم، والتي تتأثر بعدة عوامل مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

بدايةً، سعر كيلو اللحم البقري يتراوح بين 290 و300 جنيه. يعتبر هذا السعر مستقراً في هذه الفترة، مع توافر كمية كبيرة من اللحم البقري في السوق.

أما بالنسبة للحم الكندوز، فإن سعره يتراوح بين 250 و330 جنيهًا. يتأثر سعر الكندوز بعوامل مثل نوع وجودة اللحم المعروض في السوق، ومتوسط الأسعار يتراوح ما بين هذه النطاقات.

وفيما يتعلق باللحم المفروم البرازيلي، فإن سعره يصل إلى 220 جنيهاً للكيلو. يعد اللحم المفروم البرازيلي من الخيارات المشهورة في الأسواق المصرية، ويتميز بجودة وطعم فريد، وهو متاح بأسعار تنافسية.

أما بالنسبة للحم البرازيلي العادي، فيتواجد بالأسواق بأسعار تتراوح بين 220 و 245 جنيهًا. يعتبر هذا النوع من اللحم متاحاً للعديد من الأشخاص نظرًا لأسعاره المناسبة.

وأخيرًا، سعر اللحم الضأن يتراوح بين 380 و 400 جنيه. يحظى اللحم الضأن بشعبية كبيرة في مصر ويعتبر من اللحوم الرئيسية في الأطعمة المحلية والمأكولات الشعبية.

على الرغم من التقلبات في أسعار اللحوم، يظل الاختيار المناسب لجودة اللحم وذوقك الشخصي أمرًا مهماً عند قرار الشراء. يُنصح المستهلكون بالبحث والمقارنة بين الأسعار والجودة المتاحة في الأسواق للحصول على أفضل قيمة لأموالهم.