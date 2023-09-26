نشرة أخبار التوك شو.. إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية وزواج هالك هوجان في سن الـ70

حرصت “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، موضحًا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل الانتخابات والاستفتاءات في مصر.



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أستاذ قانون يوضح شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو



أغرق فيديو زواج أسطورة المصارعة العالمي هالك هوجان مواقع التواصل الاجتماعي بالحنين للماضي.

وهالك هوجان أحد أكثر المصارعين شعبية وشهرة حول العالم، فقد تربع لفترة طويلة بطلًا على حلبات مصارعة شركة WWE.

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"هالك هوجان" عريس جديد في عمر الـ70 بفارق سن خرافي عن عروسه



قال د.أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.

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أيمن محسب: تكلفة مشروعات الصعيد في السنوات الأخيرة تعادل مصروفات 100 عام



قال الإعلامي أحمد موسى إن الأسعار والغلاء قضية المواطن الأساسية اليوم فى مصر، وهناك مواطنون أيضا يطالبون بحل أزمات أخرى مثل البطالة والصحة.

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أحمد موسى: الغلاء هو القضية الأولى والأهم أمام الرئيس القادم (فيديو)



أشادت الفنانة لطيفة، ببرنامج "كلام في السياسة"، قائلة: "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

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لطيفة: عشت أسعد أيام حياتي في مصر و2011 و2012 خوفتني عليها



علق المطرب وائل جسار، على نجاته من الموت بسبب رصاصة أطلقت في حفل زفاف، قائلا: "العالم العربي وصل لعادات سيئة للغاية، وكنت بأموت بسبب فرحة.

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وائل جسار يكشف تفاصيل نجاته من الموت ويوجه مناشدة للحكومة اللبنانية (فيديو)



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تستورد السكر لسد احتياجات المواطنين، متابعا: “ لدينا احتياطي من السكر حتى شهر أبريل المقبل للعام المقبل”.

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التموين تكشف عن سبب أزمة أسعار السكر وموعد انتهائها (فيديو)



كشفت المخرجة منال الصيفي، عن أصعب اللحظات خلال رحلة مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مشيرة إلى أن على أنها تحملت مرضه على مدار ثلاث سنوات.

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أرملة أشرف مصيلحي تكشف أصعب فترات مرضه ولماذا تمنت وفاته (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

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عمرو أديب يعلق على تعادل الزمالك مع المقاولين.. قلبت نكد (فيديو)