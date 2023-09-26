وكيل شباب أسيوط يشهد انتقاء مواهب المشروع القومي للبطل الأولمبي لـ"الجودو"

شهد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، اختبار اكتشاف المواهب الجديدة في المشروع الوطني للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة الجودو في مرحلة البراعم تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل". وقد أقيمت هذه الاختبارات في مركز شباب ناصر بالوليدية، بمشاركة 252 لاعبًا، بحضور أحمد السويفي، وكيل مديرية الرياضة، ومحمد علي، مدير الإدارة، ومحمود أنور، مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط.

وشهدت هذه الاختبارات إقبالًا شديدًا من أولياء الأمور الذين أبدوا اهتمامًا بإشراك أبنائهم في هذا المشروع الوطني، إذ بلغ عدد المشاركين 252 لاعبًا. تم إجراء الاختبارات لهؤلاء اللاعبين في الجوانب البدنية والمهارية والنفسية، وتم أيضًا قياس الطول والوزن والتخصص.

وأكد الدكتور علاء، وكيل الوزارة، أن الدولة، من خلال وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحرص على خلق بيئة مناسبة للشباب والنشء لإنتاج أبطال قادرين على تمثيل مصر في جميع المنافسات الدولية والفوز بالميداليات الأولمبية.

تأتي هذه الاختبارات في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والنشء، وحرصها المستمر على توفير فرص ممارسة جميع الأنشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية.

ولفت جاد ، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

وأكد دكتور علاء جاد على ان استراتيجيه المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الالعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدوليه

وأضاف أن الاستثمار فى الشباب استثمار مربح باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط، ومتابعة احمد السويفي وكيل المديرية للرياضة

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو

وكيل شباب اسيوط يشهد انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي للعبه الجودو