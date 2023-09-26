رضا عبد العال: أوسوريو السبب في تعادل الزمالك مع المقاولون

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤولية الخسارة أمام المقاولون العرب في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن أوسوريو يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام المقاولون بسبب تعامله الخاطئ مع المباراة منذ البداية".

وتابع عبدالعال:" الزمالك افتقد المهاجم الصريح أمام المقاولون والتعادل مع بيراميدز أعطى الأمل لجمهور الزمالك

وأضاف: " كان يجب استبعاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك من مباراة المقاولون العرب بسبب الخطأ الذي وقع فيه لاعب فريق الزمالك في مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز ".

وأتم: " استغربت جداً من مشاركة حسام عبد المجيد في تشكيل الزمالك في مباراة المقاولون بسبب ما بدر منه قبل مباراة بيراميدز".