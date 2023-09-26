تعليم فرشوط: تفعيل مبادرة طور وغير لطلاب الإعدادى والثانوى

شهد عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، تفعيل مبادرة طور وغير الطلاب من الصف الثانى الإعدادى حتى الصف الثالث الثانوى، وفقا لخطة الوزارة خلال الاجتماع الذى عقد اليوم فى قاعة الاجتماعات بديوان الإدارة التعليمية بحضور هشام بدوى رئيس قسم التطوير التكنولوجي.

قال " جاد " أن هذه المبادرة تأتى لتطوير فكر الطلاب وتنميتهم فكريا لتأهيل الشباب في مبادرة طور وغير، وتدريبهم باحترافية في المجالات المختلفة، واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل، وتفعيل المبادرة عن طريق كل اخصائي تطوير بمدارس التعليم الإعدادي والثانوي بجميع مراحله.

وشدد جاد عن تفعيل حجرة المشاهدة واستلام المناهج لقناة مدرستنا من قسم التطوير التكنولوجي ورفع تقرير إلى السيد رئيس قسم التطوير التكنولوجي عن كفاءة الحجرات التطوير بجميع المدارس وإبلاغ بأى أعطال فورا.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وبتعليمات المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية.