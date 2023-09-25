أخطر 5 عادات سيئة تدمر الأسنان نفعلها يوميًا.. طبيبة تحذر

حذرت طبيبة أسنان من اتباع خمس عادات يومية سيئة تدمر الأسنان، يتصدرها التدخين، منوهة أنه يسبب رائحة الفم الكريهة ويغير لون الأسنان، كما يهيج الغشاء المخاطي للفم، ما يسبب تطور التهاب اللثة وتورم اللثة حول الأسنان.

أخطر 5 عادات سيئة تدمر الأسنان

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، كشفت الطبيبة عن أن العادة السيئة الثانية التي تدمر الأسنان هي استخدامها في غير وظيفتها، مُحذرة أن كل شخص يفتح الزجاجات بأسنانه، أو يقضم المكسرات و البذور، أو الأقلام، وحتى الخيوط، قد يواجه مشكلات مثل تآكل المينا، وتشكل الشقوق، وتفتت الجزء التاجي للأسنان.

أخطر 5 عادات سيئة تدمر الأسنان

وتشير الطبيبة إلى أن المياه الغازية تحتل المرتبة الثالثة في العادات التي تدمر الأسنان، حيث تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، الذي يضر ويضعف مينا الأسنان. لذا ينصح بشرب المياه العادية بدلًا من المياه الغازية.

ويأتي تنظيف الأسنان بصورة خاطئة بالمرتبة الرابعة، حيث تقول الطبيبة أن تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ذات شعيرات صلبة ومعجون أسنان مبيض قد يؤدي إلى إتلاف الأسنان واللثة، لذا من الأفضل استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو متوسطة الصلابة لمدة دقيقتين مرتين أو أكثر في اليوم.

واختتمت الطبيبة تحذيراتها بالكشف عن العادة الخامسة التي تدمر الأسنان وهي تناول الوجبات الخفيفة بصورة متكررة، لافتة أنه عند تناول وجبة خفيفة، ينتج الجسم كمية أقل من اللعاب على عكس الوجبة الكاملة، ما يسبب عدم إزالة بقايا الطعام التي تلتصق في الفراغات بين الأسنان بصورة كاملة، ويؤدي إلى تكاثر البكتيريا بنشاط في تجويف الفم، وبالتالي إلى تسوس الأسنان وتكون ترسبات حجرية عليها، لذا يجب بعد تناول الوجبة الخفيفة استخدام العلكة أو الخيط لتنظيف الأسنان.