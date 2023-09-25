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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب الرويسات

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذ مركز شباب الرويسات تحت شعار “صيف شبابنا” يوم رياضي ترفيهي لاعضاء المركز ضمن خطه النشاط .

ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

الجريدة الورقية