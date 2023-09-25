يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب الرويسات

نفذ مركز شباب الرويسات تحت شعار “صيف شبابنا” يوم رياضي ترفيهي لاعضاء المركز ضمن خطه النشاط .

ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية .