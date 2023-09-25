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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضمن منافسات دوري مراكز الشباب..

لقاء مركز شباب أبوزنيمة بـشباب الساحل

بوابة الوفد الإلكترونية

تنافس فريق مركز شباب ابوزنيمة علي فريق مركز شباب الساحل علي ملعب مركز شباب ابوزنيمة ، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، ومنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي ٢/٢ .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات محمد فتحي وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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