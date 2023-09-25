إدارة دشنا التعليمية تنظم معرضا لبيع المستلزمات المدرسية

أعلنت إدارة دشنا التعليمية بوسط محافظة قنا، اليوم الاثنين، عن افتتاح معرض «أهلا مدرستي»، بمقر ديوان إدارة دشنا التعليمية، وذلك بهدف توفير المستلزمات المدرسية والزى بأسعار مخفضة.

وقالت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة دشنا التعليمية، ان المعرض يأتي تفعيلا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسيوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية والزى المدرسي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني بأسعار مخفضة لتحفيف العبء عن كاهل المواطن وأولياء الأمور بدشنا .

ومن المقرر ان يستمر المعرض المقام بأرض ديوان الإدارة التعليمية، عدة أسابيع لتوفير كافة الاحتياجات استعدادا للعلم الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.