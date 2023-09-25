الزهور يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي منطقة القاهرة لكرة اليد فتيات 2008

تغلب فريق فتيات نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2008 على النادي الأهلي بنتيجة 38-37 في مباراة نصف نهائي منطقة القاهرة ليحجز فريق الزهور تذكرته للمباراة النهائية ويقابل الشمس.

وأقيمت المباراة التي شهدت إثارة وندية بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملاعب نادي الطيران.

واستطاع فريق الزهور تقديم مباراة رائعة حيث حولت فتيات الزهور هزيمتهن بسبعة أهداف إلى تعادل ولعب وقت إضافي من شوطين، لتنهي فتيات الزهور المباراة لصالحهن ويتفوقن الأهلي بنتيجة 38-37.

وحقق فريق الزهور مشوار استثنائي في البطولة التي انطلقت يوم 23 أغسطس، حيث استطاع الفريق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة أمام فرق الجزيرة، والمقطم، والأهلي ب، والمعادي، وأخيرًا الأهلي أ في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الشمس في المباراة النهائية الأربعاء الموافق 4 أكتوبر القادم.

وتضم قائمة لاعبات الزهور كلًا من: روان درويش عبدالنبي، إسراء محرم سعيد، مريم محرم سعيد، حبيبة محمود أحمد، ليلى أحمد فؤاد عبدالعزيز، ملك عمرو عبدالمعطي، مريم حسين أبو الفتوح، حبيبة أحمد طلعت توفيق، نيجار عماد عبدالسلام، هانيا هاني بدر، هيا محمد مصطفى، نور باسم أحمد عطية، ندى أحمد مجدي، ملك وليد محمد، زينة محمود أحمد، حبيبة أسامة عبدالمنعم، ريتاج محمد عبدالرحمن (حارس مرمى)، سلمى محمد علي إسماعيل (حارس مرمى)، حبيبه محمد صلاح، جنى أحمد حسني، لجين عمرو محمد، لامار محمود حسن (حارس مرمى)، حبيبة وائل.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: هشام قدري، رئيس قطاع كرة اليد بنادي الزهور، وحسين وهبة، مشرف قطاع، وأحمد جمعة، مدرب، ووليد أحمد، مدرب مساعد، ومهند فتحي، مدرب حراس مرمى، ورويدا علاء، أخصائي، وسهام محمد كمال، إداري.

يذكر أن فريق نادي الزهور لكرة اليد بنين مواليد 2010 قد توج منذ عدة أيام بالميدالية الفضية لبطولة منطقة القاهرة بعد الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية أمام الأهلي.