محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين ، وفد أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية "كلية الحرب العليا" وعدد 15 عضو هيئة تدريس 154 دارس مصري ووافد من دارسي الدورة ( 47) حرب عليا وعائلاتهم بإجمالي 350 برئاسة اللواء أ.ح احمد انور شبانة مدير كلية الحرب العليا، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة، للتعرف على مدى التطور الذي تحقق في المحافظة في كافة المجالات .

في إطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا .

قدم اللواء أ.ح احمد انور شبانة مدير كلية الحرب العليا الشكر لمحافظ جنوب سيناء واستمرار دعمه لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لأداء رسالتها التعليمية السامية في تأهيل كوادر القوات المسلحة، وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى تعاونه واهتمامه لتسهيل إقامة الوفد وقيامه بزيارته داخل محافظة جنوب سيناء.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإلقاء محاضرة تحت عنوان " عشرة أعوام من التنمية غير المسبوقة بجنوب سيناء، استعرض فيها المحافظ أوجه التنوع السياحي بالمحافظة، ومحاور التنمية علي أرض جنوب سيناء، وأهم الإنجازات التي تحققت علي أرض المحافظة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأعطي المحافظ نبذة عن أهم ما يميز كل مدينة من مدن المحافظة،ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات، بالاضافة لاستعراض ما تم خلال استضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ نوفمبر من العام الماضي.

يشار الي ان الوفد يقوم بزيارة للمحافظة في الفترة من 23 الي 27 سبتمبر الجاري.

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ جنوب سيناء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، و الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وأسر الدارسين واهداهم الشال السيناوي هدية من المحافظة، و تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.