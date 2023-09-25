العلامات الأولى للإصابة بسرطان العين الأكثر شيوعًا.. أخصائية بصريات تحذر من تجاهلها

كشفت أخصائية بصريات عن سرطان العين الأكثر شيوعًا، وهو سرطان الجلد العيني، لافتة أن هناك أنواع أخرى من السرطانات قد تؤثر على العين، بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية والورم الأرومي الشبكي وسرطان الغدد الليمفاوية.

أعراض سرطان العين الأكثر شيوعًا

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أوضحت الطبيبة أن سرطان الجلد العنبي (المشيمي)، قد يحدث في داخل العين أو في الخارج على الملتحمة، وهو غشاء يقع على الجزء الأبيض من العين، مُحذرة من أنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض، ولكن العلامات الأولى قد تشمل ما يلي:

سرطان العين

- رؤية ضبابية.

- ومضات من الأضواء.

- منطقة مظلمة جديدة.

- ورم.

ومع تقدم السرطان، قد تستمر الكتل والبقع الداكنة في النمو. ويمكن أيضا أن تنتفخ العين وتصبح مشوهة وقد يحدث فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

وحسبما أفادت الطبيبة، هناك بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة، حيث يمكن رؤية أضواء وامضة مع الصداع النصفي على سبيل المثال، منوهة أنه من المهم جدًا زيارة طبيب العيون المحلي أو الطبيب العام إذا كان لديك أي أعراض جديدة (مثل الأضواء الساطعة) أو أي علامات أخرى.