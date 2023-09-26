5 جنيهات مقابل التصوير مع موبايل آبل الجديد وتامر أمين منفعلًا: "الفشخرة تخطت الهررلاح"

علق الإعلامي تامر أمين على السعر الخرافي لتليفون آبل الجديد برو ماكس.

وقال خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الاثنين، إنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن يصل سعر هاتف محمول إلى 100 ألف جنيه، مضيفًا أنه يعتبر سعر الهواتف التي وصلت إلى 20 ألف جنيه ضربًا من الجنون.

وتابع ساخرًا: “بعد كده الموبايل ده أدخله شقة ولا عربية ولا أدخله في دماغي، دي تحويشة عمر عند بعض الأسر، فزمان كنا نشجع الشباب على العمل من أجل تدبير مصروفات الزواج والآن نشجعهم غلى الاجتهاد من أجل شراء موبايل يقول فيه ألو، وده من أجل محادثة ناس نصفهم عامليلهم حظر والباقي دورهم جاي في الحظر”.

نحل الوبر

ولفت إلى أنه يتعجب من انتظار البعض أمام محال الهواتف المحمولة من الصباح الباكر وقبل فتحها من أجل شرائها، مردفًا: “الهوس والجنان والفشخرة والمنظرة والقنعرة تخطت مستوى العقل والحكمة”.

وأكمل: “المفاجأة أنه لا يوجد فرق بينه وبين إمكانيات النسخ السابقة إلا في زيادة جودة الكاميرا ومساحة الذاكرة”، منوهًا إلى أن البعض لديه هوس باقتناء أحدث نسخة من الموبايل حتى ولو “نحلوا وبر أسرهم”، على حد قوله.

ولفت إلى أنه شاهد إعلانًا لإحدى شركات الموبايل في مصر تدعو العملاء إلى حمل الموبايل والتصوير معه مقابل 5 جنيهات، معقبًا: “الأمر عدى مرحلة الهررلاح، فترقب الناس للموبايل والطوابير التي تنتظره وكأنه قطعة من الجنة شيء جنوني لا يمكن تصوره”.