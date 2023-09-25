مصرع شخص وإصابة آخر بطلق بطلقات نارية فى قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، بطلق ناري في ظروف غامضة بمنطقة المساكن، التابعة لمركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري في منطقة المساكن ببندر قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "خلف الله.ي.م، يبلغ من العمر 46 عامًا، مباحث مرور الأقصر، وإصابة رويس.ع.، يبلغ من العمر 41 عامًا، حلاق، بطلق ناري.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.