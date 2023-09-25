تدريبات شعبة الفنون التشكيلية بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية، التابعة لإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية.



وتهدف هذه التدريبات إلى تنمية الجانب الفنى والإبداعي لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية، وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم.



وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.