القافلة الطبية تستقبل 580 مواطنًا بالقصاصين

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بالخفيج، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 580 مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين ، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 298 مواطن بعيادة الباطنة و36 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 9 سيدات، بالإضافة إلى استقبال عدد 340 حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 25 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 36 سيدة بعيادة النساء أما عيادة المسالك البولية استقبلت 29 حالة، تم استقبال عدد 104 حالة بعيادة الأسنان، وعدد ٣ حالات أشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية في الوحدة الصحية بالخفيج التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.