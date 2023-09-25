السيطرة على حريق شقة سكنية بالوراق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شقة في الوراق، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار سكني في منطقة النقطة القديمة بالوراق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتم إخماد الحريق الذي نشب بالطابق الأخير من المنزل.

وفور إخطار النيابة العامة طلبت انتداب خبراء المعمل الجنائي، لإجراء المعاينات اللازمة وتحديد بداية الحريق ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل، أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين، أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك واتباع إرشادات الحماية المدنية.

2- الاتصال على رقم الحماية المدنية 180.

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان.

4- مغادرة المكان فورًا وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق، أو دخان.

5 - استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران والسير فى خط مستقيم بجانب الجدران.

6- مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقة إن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8- عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص.

9- الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10- فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس إلى الأمام.

11- الاستمرار بالحبو ومغادرة منطقة الحريق بأسرع ما يمكن والاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12- التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لأنها أكثر الأماكن أمانًا.