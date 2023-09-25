سوني تمنح مالكي PS5 الجدد لعبة مجانية
من الجيد دائمًا أن يكون لديك بعض الخيارات عندما يتعلق الأمر بممارسة الألعاب على وحدة تحكم جديدة، لذلك ستقدم شركة Sony في الشهر المقبل عنوانًا مجانيًا لأي شخص يشتري جهاز PS5 جديدًا ويقوم بتنشيطه.
أحدث مبادرة من سوني، والتي يطلق عليها اسم برنامج الترقية، لجذب مشتري PS5 المحتملين، هي مبادرة واضحة ومباشرة. من أجل الحصول على لعبة مجانية، سيحتاج المستخدمون إلى شراء وحدة التحكم الخاصة بهم وتنشيطها قبل الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 20 أكتوبر. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك فقط الانتقال إلى متجر PlayStation واسترداد عنوان معين من خلال النقر على لافتة لهذا العرض. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك بالفعل حساب PSN حالي، فستحتاج إلى إنشاء حساب لأن الألعاب المجانية تأتي في شكل تنزيل رقمي.
والشيء الجميل الآخر هو أن اختيار العناوين المجانية يتضمن عددًا من الإصدارات البارزة من السنوات القليلة الماضية. فيما يلي القائمة الكاملة للألعاب القابلة للاسترداد حاليًا:
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Marvel’s Spider-Man: Remastered
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Ghost of Tsushima Director’s Cut
Ratchet & Clank: Rift Apart
Demon’s Souls
The Last of Us Part I
Sackboy: A Big Adventure
Returnal
Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Death Stranding: Director’s Cut
لسوء الحظ، برنامج الترقية صالح فقط للمالكين في الولايات المتحدة ويبدو أنه إذا كنت قد اشتريت PS5 مؤخرًا وقمت بتنشيطه قبل 23 سبتمبر، فقد لا تكون مؤهلاً للحصول على العرض الجديد. ولكن بالنسبة لأولئك القادرين على المشاركة، فهذه طريقة رائعة لبدء مجموعة ألعاب PS5 الخاصة بك دون أي قيود.