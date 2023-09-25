السكري ومضاعفاته.. في المؤتمر الدولي الرابع للقدم السكري بجامعة أسيوط

، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للقدم السكري والسكر، الذى تنظمه جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء ونقابة أطباء أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وإشراف الدكتورة ولاء خليفة أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، والدكتورة لبنى التونى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر ورئيس جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء.

د. المنشاوي: المؤتمر يطرح أحدث البحوث العلمية ويناقش التقنيات الطبية لعلاج مريض القدم السكري

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أن النسخة الرابعة للمؤتمر تطرح أحدث البحوث العلمية، وتناقش التقنيات الطبية لعلاج مريض القدم السكري، كما تتناول آليات التطبيق العملي لعلاج السكر والقدم السكري وانقاذها من البتر، وذلك فى ضوء التوجيهات العلمية الحديثة وعلاقتها بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والكلى والروماتيزم والأعصاب والعظام والدم وغيرها، مؤكداً حرص جامعة أسيوط على إقامة المؤتمرات العلمية الطبية الهادفة، والتى تسهم فى تطوير الثقافة الطبية؛ من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى التخصصات الطبية المختلفة، هذا فضلاً عن دورها فى التبادل الفكري بين المتخصصين فى المجالات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حضر فعاليات الجلسة الإفتتاحية، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمودعبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد اليمنى رئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، والدكتور محمد مرزوق وكيل مديرية الصحة، وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة الباطنة والسكر والقدم السكرى من جامعات القاهرة والقصر العينى وعين شمس والمنصورة والزقازيق وبورسعيد ، وكذلك من المملكة العربية السعودية.

ومن جهته، ثمن الدكتور أحمد عبد المولى، النشاط العلمي لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، وتكامله مع الأقسام الأخرى فى عقد العديد من الفعاليات واللقاءات العلمية التى تناقش التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، مشيراً ان هذا التناغم الواضح بين الكوادر الطبية فى الأقسام المختلفة، يسهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة وفائقة لكافة الحالات المرضية، كما وجه شباب الأطباء إلى القواعد والأساسيات للتعامل مع المرضى وأهمها: الكلمة الطيبة، والإقناع الجيد، والاستماع المنصت للمريض وهذا بدوره ينعكس فى الحالة النفسية الجيدة للمريض مما يصب فى صالح الإرتقاء بالمنظومة الطبية بالجامعة.

وفى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، أشار الدكتور محمود عبدالعليم إلى دور المؤتمرات العلمية فى زيادة التوعية الصحية بخطورة الامراض المختلفة، والتعرف على أسبابها، وطرق تجنب الإصابة بها، مشيراً أن الجلسات العلمية للمؤتمر العلمى الرابع للقدم السكرى والسكر تتناول عدد من المحاور الهامة المتعلقة بضرورة توعية مرضى السكرى بخطورة المرض؛ باعتباره أحد الأمراض المزمنة التى تحتاج إلى رقابة دقيقة من حيث العلاج والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة.

وفى السياق ذاته، حرص الدكتور محمد اليمني على توجيه الشكر إلى القائمين على أعمال المؤتمر ، والذى يعد صحوة علمية متميزة، نظراً لما يتضمنه من مناقشات لكل ما هو جديد في مرض السكري والغدد الصماء ، ومضاعفاته والآثار الناجمه عنه ، داعياً إلى تسليط الضوء فى المرحلة القادمة على الطفرات العلمية المستحدثة والتى توصل إليها العلم الحديث فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وخاصة الأمراض المزمنة.

وأوضحت الدكتورة ولاء أنور، أن المؤتمر ينعقد تحت مظلة جمعية جنوب مصر للسكري والغدد الصماء وبالتعاون مع قسم الباطنة بجامعة أسيوط، ويهدف إلى مناقشة التقنيات الحديثة لعلاج القدم السكرى لتجنب اللجوء إلى البتر ، مشيرةً أن المؤتمر يتضمن ورش عمل عن: كيفية التعامل مع قرحة القدم السكري، وآليات تنظيفها والغيارات، والأحذية الملائمة للمريض، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية عن: أسباب آلام القدم ما بين تخصصات الأعصاب، والروماتيزم، وجراحة العظام، وجلسات علمية عن مضاعفات السكر، وعلاقتها بالقدم السكري، وكيفية المساعدة في التئام قرحة القدم، وجلسة عن: أهم الأبحاث المنشورة دولياً في جامعة أسيوط؛ بخصوص القدم السكري.

وأوضحت الدكتورة لبنى التونى، أن النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي الرابع للقدم السكرى والسكر، تتناول التركيز على الإهتمام بمريض السكر؛ من خلال منظومة طبية متكاملة من الأقسام المختلفة، وذلك انطلاقاً من علاقة مرض السكر بالعديد من الأمراض الاخرى، كالقلب، والكلى والعظام وغيرها ، كما يتناول المؤتمر هذا العام، عدد من ورش العمل المتخصصة، والتى تستعرض حالات مرضية من أرض الواقع، وطرق التعامل معها وعلاجها، كما نوهت انه من المقرر أن يتم استكمال فعاليات المؤتمر فى مدينة الأقصر، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 28 و29 سبتمبر من الشهر الجاري، لتوعية المرضى بمضاعفات مرض السكرى وطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري.

وشهد ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تكريماً مقدماً من جمعية جنوب مصر للسكري والغدد الصماء لعدد من القيادات الجامعية، والأساتذة بالقسم.