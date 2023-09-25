ضبط حلوى مجهولة المصدر بكفرالشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من الحلوى مجهولة المصدر في محل حلويات بمدينة دسوق في محافظة كفرالشيخ

وضبطت حملة التموين صاحب محل حلويات بمدينة دسوق، وعثر بحوزته في المحل على 4275 قطعة حلوى مجهولة المصدر وبلا بيانات أو فواتير، تمهيدا لبيعها بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتحقيق أرباح غير مشروعة

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ومن جهة أخرى، ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، وذلك بهدف زيادة المعروض في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كيلو الأرز الأبيض المحلى:

طرحت الوزارة كيلو الأرز الأبيض المحلى بسعر 22 جنيهًا، والكيلو من الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيهًا، وهو أقل من سعر الأرز في الأسواق الأخرى.

كما أعلنت الوزارة عن توفير السلع الغذائية كافة ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.