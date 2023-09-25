السيطرة على حريق نشب في عقار بالوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق دون وقوع إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر شهدت منطقة العبور بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بمصنع تريكو أي بي أي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للمشاركة في إخماد النيران.

كما كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب في مصنع تريكو أي بي أي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن المصنع مكون من أربعة طوابق على مساحة 1500 متر، والحريق شب في آخر دورين الثالث والرابع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع تريكو أي بي أي، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفور وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان اندلاع الحريق تم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، لمنع امتدادها للمصانع المجاورة، كما تم التعامل الفوري مع النيران لمحاولة إخمادها.

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب في مصنع ملابس مكون من طابقين على مساحة 1500 متر.