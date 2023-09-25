Getty تقدم صورًا بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

تدخل شركة Getty رسميًا في مجال صور الذكاء الاصطناعي، بعد حظر فن الذكاء الاصطناعي قبل عام. تعد أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بالشركة فريدة من نوعها بشكل خاص لأنها مدربة على قاعدة بيانات الصور الخاصة بـ Getty، ويأتي المحتوى الناتج أيضًا بترخيص بدون حقوق ملكية. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى القلق بشأن مشكلات حقوق الطبع والنشر المحتملة في المستقبل.

على الرغم من أن شركة Getty كانت على ما يبدو تميل إلى مكافحة الذكاء الاصطناعي - فهي أيضًا ترفع دعوى قضائية ضد شركة Stable Diffusion لصناعة Stability AI بسبب حذف بياناتها - فليس من المستغرب أن تكون الشركة قد اكتشفت طريقة لدخول السوق. وقد أعلنت خدمات التصوير الفوتوغرافي المتنافسة بالفعل عن حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها: حيث تستفيد شركة Shutterstock من نموذج DALL-E الخاص بـ Open AI، في حين تعتمد شركة Adobe's Stock على أداة Firefly الخاصة بها بالإضافة إلى قبول بعض الأعمال الفنية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



يتم تشغيل أداة Getty's Geneative AI بواسطة نموذج Edify AI من NVIDIA من خدمة Picasso السحابية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن مقارنة هذه النتائج بنموذج DALL-E 3 المحسّن، لكنها في الوقت الحالي مجرد وسيلة لـ Getty للانغماس في عالم الذكاء الاصطناعي. وكجزء من هذا المسعى الجديد، تطلق Getty أيضًا "نموذج تعويض المساهمين لترخيص الذكاء الاصطناعي"، وفقًا لتقارير Gizmodo. سيتم الدفع لمنشئي المحتوى بناءً على كمية الصور التي قاموا بتحميلها، بالإضافة إلى أرباح الترخيص الحالية.