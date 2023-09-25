مصرع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بقنا

شهدت قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بدأت تفاصيل الحادث، بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:



- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.