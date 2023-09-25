جونز: فخورون بدعم رواد الأعمال المصريين لتحقيق مستقبل مستدام

أعلن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع شركة بيبسيكو، ومؤسسة بيبسيكو، ومركز بلاج أند بلاي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومركز الشباب العربي، ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط، عن ختام فعاليات هاكاثون الشباب العربي بمصر، وهو البرنامج الإقليمي في ريادة الأعمال الذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدائريّ وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة والاستخدام الأمثل للموارد. أعرب شون جونز – مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يدعم رواد الأعمال المصريين، ويعزز من شراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الشعب المصري، كما هنأ المشاركين معربا عن فخره بأفكار الشباب مؤكدا على أهمية مساعدتهم لانجاح تلك المشروعات البناءة.

وقال شون جونز: "نحن ملتزمون بالاقتصاد الأخضر لمصر وبجميع الأفكار الرائعة التي تأتى من شباب رواد الأعمال لجعل هذا الاقتصاد الأخضر حقيقة واقعة، ونحن نواجه جميعا العديد من التحديات مثل ارتفاع درجة حرارة المناخ وانخفاض توافر الطاقة النظيفة ولكن الأفكار والحلول التى يقدمها رواد الأعمال الشباب هى التي ستساهم فى حل تلك المشكلات، فالقطاع الخاص هو صاحب الدور الأكبر والامكانات لتنفيذ تلك الحلول."

وامتدت فعاليات هاكاثون الشباب العربي بمصر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر لتقديم جلسات ارشادية وورش عمل مخصصة لنقل المعرفة والخبرات للمشاركين بالبرنامج، ويستهدف الهاكاثون المتقدمين من الشباب ورواد الأعمال في المراحل المبكرة الذين يتطلعون لتكوين الأفكار أو يمتلكون أفكاراً لا تزال قيد الاختبار والتي سيتم تطويرها خلال الهاكاثون. وستنعقد فعاليات الهاكاثون في كلٍّ من مصر والإمارات والسعودية والأردن ولبنان، وتتكون الفرق المشاركة من شخصين لثلاثة أشخاص، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 35 عاماً، ويتضمن كل فريق عضواً واحداً على الأقل يزيد عمره عن 21 عاماً.

حيث جرى تقييم واختيار الحلول المطروحة بناءاً على مدى ابتكارها على أن تكون مُجدية من الناحية المالية وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى موائمة المشروعات المقدمة لمعايير الاستدامة ومساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب أثرها على الجوانب التي تقع ضمن المحاور الأربعة للمسابقة (المياه والزراعة والمناخ والاقتصاد الدائري).

سُتعقد نهائيات المنافسة خلال فعاليات «كوب 28» في دبي خلال شهر ديسمبر 2023، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدمة من الدول الخمس، وسيحصل أفضل ثلاثة فائزين على جوائز المنافسة المتمثلة في تمويل مُقدم من مؤسسة «بيبسيكو» -الذراع الخيري للشركة-، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة، إلى جانب فرصة المشاركة في برنامج المدن الذكية لپلاج اند پلاي مصر لتسريع واحتضان الشركات التكنولوجية والمبتكرة، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع.