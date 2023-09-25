تنظيم مبادرة" يوم الخير "بمغاغة

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 25سبتمبر ، تنفيذ فعاليات مبادرة" يوم الخير" والتي شهدت إقبالا كثيرا على المبادرة على معرض مركز شباب مدينه مغاغة بقياده سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة .

واحمد طلعت مدير مركز شباب مدينه مغاغة ، ومسئولة انديه النطوع والفتاه بالمركز، وتضمنت المبادرة جمع الملابس والأدوات والشتط المدرسية، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ، للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة إستعدادا للعام الدراسي الجديد، وتأتى مبادرة يوم الخير حرصا من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها ، عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي، وذلك منطلق الدور الذي تقوم به وزاره الشباب والرياضة داخل المجتمع

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، واشراف دكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة