الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل اعتقال قيادي في "داعش" بسوريا

اعتقل "الجيش الأمريكي"، قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حسبما أفادت "القيادة المركزية الأمريكية"، مساء اليوم الإثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023".

وأشار إلى أنه تم القبض على أبو هليل الفدعاني، خلال هذه العملية.

وأكد البيان أنه لم يصب أي مدني.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إطلاق عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وتستهدف خلايا تنظيم "داعش"، بحسب بيان "قسد".

الجيش الأمريكي يُطالب بإنهاء القتال في سوريا ويُحذر من عودة داعش:

طالب "الجيش الأمريكي"، بإنهاء القتال المُستمر مُنذ أيام بين الجماعات المُتنافسة المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا، مُحذِّرًا من أن ذلك قد يُساعد في عودة تنظيم داعش، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء الخميس.

ووفقًا لما نشرته "أسوشيتد برس"، كان القتال الذي اندلع يوم الإثنين، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة العشرات في محافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط، هو الأسوأ منذ سنوات، شرق سوريا هو المكان الذي يتمركز فيه مئات من القوات الأمريكية منذ عام 2015 للمساعدة في قتال مسلحي داعش.

دارت الاشتباكات بين أعضاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضد حليفها السابق مجلس دير الزور العسكري الذي يقوده العرب وبعض رجال القبائل العربية الإقليمية الذين وقفوا إلى جانبهم.

قالت قوة المهام المشتركة، في بيان: "إنها تواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شمال شرق سوريا”، مضيفة: "ما زلنا نركز على العمل مع قوات الدفاع السورية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، دعمًا للأمن الإقليمي والاستقرار".