تدريب على كتابة الأبحاث والنشر العلمى فى الصحة بالفيوم

نظمت إدارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الادارة بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف -مدير الادارة تدريبا لمدة خمس ايام على اساسيات الكتابة والنشر العلمى للأبحاث الإكلينيكية لـ 27 من مديرى الادارات والفريق الطبى بمديرية الصحةوذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تناول التدريب كيفية كتابة البحث وانواع البحوث و كيفية ايجاد فكرة بحثية واستخدام الذكاء الاصطناعى (CGPT)و كيفية البحث فى المواقع العلمية المتخصصة واختبار الفروض وكيفية صياغتها و قواعد النشر واخلاقيات البحث العلمى ثم اختتم التدريب بعرض 4 مشروعات بحثية من المتدربين ومناقشتها.

قام بالتدريب كل من الدكتورة شيماء جبيلى -مدير ادارة البحوث الاكلينيكية والدكتورة اسماء رحيم -باحث بادراة الابحاث الاكلينيكية والدكتورة محمد عبد الجواد -باحث وطبيب امتياز بكلية طب جامعة الفيوم.

ومن الجدير بالذكر ان هذا التدريب هو الاول بتوجيه من الادارة المركزية للتنمية بوزارة الصحة والسكان وقام بالتنسيق لهذا التدريب الذى عقد بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية والدكتورة سحر الروبى -مساعد مدير ادارة التدريب.

حملة نظافة وتجميل

ومن جهه اخرى قامت مديرية الصحة بالفيوم اليوم الجمعه بتدشين حملة نظافه و تجميل لكافة منشأت الرعاية الأساسية.وتغيير جميع الأعلام التالفة والممزقة من علي كافة وحدات الرعاية الأساسية.وإرفاق ذلك بصور من أرض الواقع مع إستمرارية تقديم كافة خدمات المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات وكافة الأعمال التي تقدمها جميع المواقع، دون توقف وبكامل طاقتها مع حسن استقبال ومعاملة كافة المواطنين متلقي الخدمة الطبية.

تأتى هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد - رئيس قطاع الرعايه الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية

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