إعلان المؤهلين إلى نهائي هاكاثون الشباب العربي في COP28

أعلنت شركة بيبسيكو ومركز الشباب العربي (AYC) عن اختيار ثلاثة فرق من مصر للمشاركة في نهائي هاكاثون الشباب العربي، بعد أن أقيم معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أيام برعاية شركة بيبسيكو، ومؤسسة بيبسيكو، وPlug and Play، ومركز الشباب العربي.

يأتي البرنامج الريادي بشراكة استراتيجية مع USAID، بهدف تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدوار وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة.

يحظى الهاكاثون بدعم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بالإضافة إلى بيبسيكو ومركز الشباب العربي.



أقيم المعسكر التدريبي بحضور نخبة من الخبراء وقادة الفكر المحليين والاقلميين والدوليين، وأميرة أديب، وهي شخصية مصرية شابة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اختيارها لكونها سفيرة لقضايا الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة. فمن خلال شراكتها مع شركة بيبسيكو، تقوم أميرة بتوظيف منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها لزيادة الوعي حول البرنامج، وتشجيع طلبات التقديم، بالإضافة إلى مشاركة مستجدات البرنامج.

وقد تلقى المتأهلون للتصفيات النهائية خلال المعسكر التدريبي التوجيهات والإرشادات من خلال ورش عمل مخصصة على أيدي نخبة من الخبراء بالمجال. بدأ اليوم الأول بالتعارف والقيام بأنشطة متعلقة بالاستدامة لتحديد أهداف ورش العمل، تبع ذلك أنشطة لخلق الأفكار لتصفية أقوى الحلول، التي سيتم عرضها في المراحل التالية من البرنامج. وخلال اليومين التاليين، تعلم المشتركون المزيد عن التفكير التصميمي، وكيفية تطوير الفكرة لتصبح منتج قابل للتنفيذ، كما تعرفوا على الاتصالات الخضراء، وحضروا جلسات عمل بقيادة الخبراء والمرشدين.

وفي نهاية التدريبات، قدم المتأهلون عرضاً نهائياً أمام لجنة تحكيم مكونة من خمسة خبراء في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير الأعمال، لتحديد الفائزين النهائيين من مصر. وتم تقييم المشاركات استناداً إلى توافقها مع مبدأ الاستدامة وقدرتها على الحد من انبعاثات الكربون، ومدى تأثيرها على المجالات الرئيسية الأربعة للمسابقة (المياه، الزراعة، المناخ، الاقتصاد الدائري).

وقد تأهل كل من فرقة ميتاكريت وبودر ومايتريتي من مصر مع منافسين إقليميين آخرين لمؤتمر المناخ (COP28)، كجزء من برنامج ريادة الأعمال العربي. ويقدم فريق "بودر " جهازاً يستخرج المياه من الهواء يسمى "هيدروبانيل" والذي يستخدم في مجالات الصناعة والزراعة والصحة فيما بعد. بينما يهدف فريق ميتاكريت إلى إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد من خلال إعادة استخدام مواد النفايات وتحويلها إلى بديل خرساني صديق للبيئة بتكلفة وبصمة كربونية أقل. أما فريق مايتريتي فيقدم منصة تركز على مجال المالية، حيث تسهم المنصة في إحداث تغيير في المحاسبة الداخلية للانبعاثات الكربونية وتقديم تحليل للمخاطر المالية المتعلقة بالبيئة وإنشاء أساس تحليلي قوي لتطبيق ورصد استراتيجيات الإدارة البيئية المستدامة.

صرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا: "نشيد بالإنجازات الاستثنائية التي حققها المتأهلون المصريون الثلاثة في نهائيات هاكاثون الشباب العربي، والتي تدل على مهاراتهم الاستثنائية والتزامهم الممتد في مواجهة قضية تغيير المناخ. خاصة وأن هؤلاء المواهب الشابة يجسدون المزيج المثالي بين الابتكار والإصرار، ولذلك فهم مستعدون للمشاركة عالمياً في COP28 بشكل مشرف. ونحن في شركة بيبسيكو نؤمن بأهمية المساهمة في تعزيز بيئة يتم بها احتضان وتسريع العمل الجماعي والابتكار للشباب. ولذلك، من الضروري أن نتحد جميعاً لدعم هذه العقول المبتكرة، لأنهم يمثلون المحرك الأساسي لعجلة التنمية والتقدم."



أعربت كريمة الحكيم، مديرة مركز Plug and Play بمصر، عن سعادتها هي وفريقها بمقابلة كل هؤلاء المبتكرين الشباب المصريين المهتمين بقضايا المناخ. وقالت: "فقد شهدنا أفكار وحلول تقنية فريدة وملهمة، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في دعم وتمكين المواهب الشابة المحلية في المنطقة. نحن نتقدم بالتهنئة للفائزين الثلاثة، ونتطلع إلى رؤيتكم تمثلون مصر في النهائي الإقليمي في.Cop28 وأود أن أتوجه بالشكر لكل شركائنا الاستراتيجيين وشركاء التوعية وحلفائنا ولكل من ساهم في إطلاق الهاكاثون في مصر."

كما أشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "يفخر الشعب الأمريكي من خلال USAID بدعم هاكاثون الشباب العربي، الذي يعرض الأفكار الخضراء المبتكرة لدى الشباب المصريين، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أجندة تغير المناخ العالمية. بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAIDعلى استكشاف إمكانيات الشباب المصريين وتعزيز أجندة النمو الأخضر في البلاد. فبالتأكيد، أن رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من الشباب في مصر يشكلون عنصراً أساسياً في تعزيز الفرص الاقتصادية لجميع المصريين."

تعد مصر السوق الإقليمي الأول الذي يعلن عن الفرق النهائية التي ستمثلها في هاكاثون الشباب العربي، ومن المتوقع أن تتبعها الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، في الأسابيع المقبلة. وستنعقد نهائيّات المنافسة خلال شهر ديسمبر المقبل في دبي، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدّمة من الدولٍ الخمس، حيث سيحصل أفضل 3 فائزين على جوائز المنافسة المتمثلة في تمويلٍ تأسيسيٍ خالي من الأسهم مقدّم من مؤسّسة بيبسيكو، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و 20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة، إلى جانب فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال لمدة شهر، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل.

