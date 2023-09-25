خبير تحكيمي.. أمين عمر تجاهل ركلة جزاء لـ الزمالك أمام المقاولون

أكد أحمد سمير محمود عثمان الخبير التحكيمي أن الحكم أمين عمر تجاهل ركلة جزاء صحيحة لفريق الزمالك مائة في المائة في الشوط الثاني من لقاء الزمالك اليوم بالدوري الممتاز، رغم استدعاء " الفار " له بقيادة الحكم محمد عادل للتأكيد على صحة ركلة الجزاء.

وقال عثمان رغم تكبير الصورة لأمين ولمس المدافع للكرة بيده على خط منطقة الجزاء الذي يعتبر من المنطقة إلا أن الحكم أمين عمر أصر على موقفه وعدم احتساب ركلة جزاء كان في الإمكان أن تغير من سير اللقاء وفي توقيت مهم وقبل إدراك المقاولون هدف التعادل.

وقال الهدف الذي سجله مصطفى شلبي" تسلل" وهدف المقاولون صحيح لأن الضربة الركنية ":صحيحة" للمس الكرة قدم مدافع الزمالك وتحولها إلى خارج الملعب.

سمير عثمان أبدى دهشته في نهاية حديثه لتجاهل الحكم أمين عمر ركلة الجزاء معتبرًا" أمين" واحدًا من أفضل حكام أفريقيا..!

وسجل أحمد علاء هدف تعادل المقاولون العرب في شباك الزمالك بالدقيقة الأخيرة، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بإستاد القاهرة الدولى.

وأحرز يوسف أوباما هدفًا للزمالك في الدقيقة 83.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفًا سجله مصطفى شلبي في شباك المقاولون العرب بالدقيقة 65.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام «بيسو» - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم «إيشو» - مصطفى شلبي - أحمد سيد «زيزو».

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .