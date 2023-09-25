فلوج تشارك في كريتيف ساميت بمعرض صور

قامت منصة فلوج و "كريتيف ساميت" بالشراكة في الحدث الذي تم انعقاده في الفترة من 23 سبتمبر إلى 25 سبتمبر الجاري تحت شعار "دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل" حيث شاركت منصة فلوج بعقد مسابقات بين المصورين داخل القمة لرفع روح الابداع والمنافسة لديهم وقامت بعرض صور الفائزين خلال المسابقات التي اقيمت خلال العام الجاري علي المنصة في معرض فني داخل الحدث.

شاركت فلوج بالقمة من خلال تقديم العديد من الانشطة التفاعلية والمسابقات وكذلك الجلسات النقاشية، كما عقدت فلوج معرضا فنيا داخل القمة لعرض الصور المبدعة التي توضح مدي ابداع و تميز المصورين الموهوبين علي المنصة الالكترونية الخاصة بفلوج، كما تضمنت الانشطة التي قدمتها فلوج تمثيل تجربة المستخدم على التطبيق الالكتروني الخاص بفلوج، حيث اتاحت للجمهور تنزيل التطبيق واستكشاف تجربة Phlog كمشتري للصور.

كما قدمت فلوج تجربة تفاعلية ممتعة حيث استطاع الجمهور التفاعل مع الصور وشرئها والمشاركة في تجربة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت فلوج محادثات مميزة داخل مساحتها من خلال مشاركتها في القمة علي مدار يومين، حيث تم دعوة المصورين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي البارز "صورتك"، وتناولت هذه المحادثة وجهات النظر والموضوعات المشتركة بين " صورتك " وأعمال المصورين ككل.

قال خالد طاهر، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة فلوج " سعداء بشراكتنا مع كريتيف انستري ساميت وابراز اعمال المواهب الناشئة التي ساهمت في اكتشافها فلوج من خلال عرض الصور الموجودة علي منصة فلوج علي ارض الواقع في كريتيف اندستري ساميت لتشجيع اكبر عدد من المواهب الناشئة علي المشاركة وتنمية مهاراتهم الابداعية"

أضافت مي سلامة: "سعيدة كثيرًا بمشاركتنا تجربة فلوج واعتبره انجاز شخصي، فمنذ اليوم الاول لانطلاق فلوج وهي تحقق نجاحات عظيمة لذلك هي اضافة كبيرة وفرصة عظيمة لنقل تجربة فلوج لكريتيف ساميت.