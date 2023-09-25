محمد صلاح في دراسة بجامعة هارفارد والمشارك: "الكينج" علامة تجارية وقوة جبارة

أعرب الكاتب المصري طاهر المعتز بالله، المشارك فى دراسة جامعة هارفارد عن محمد صلاح، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، عن سعادته بالدارسة، مشيرًا إلى أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم فقط، فقد اصبح أقوى واكبر العلامات التجارية على مستوى العالم، وبدأ كبطل مصري ثم أصبح بطل إقليمي، وعالمي، وأكثر ما يبهر في محمد صلاح ورامي هو "المنطق والنضج والذكاء".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن صلاح ورامي عباس استضفنا بعد الدراسة، وحينما ذهبنا له بالملعب أطلقوا علينا "ضيوف الكينج" والتقيته أكثر من مرة.

مزيج فخر وحماسة



وكشف أن الدراسة سيتم اعتمادها للتدريس بشكل رسمي في الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، معقبًا حول رد فعل صلاح بعد الدراسة، قائلًا :" مكلمنيش لسه".

وتابع: “ثمة مشاعر عديدة تشكل مزيجًا من الفخر والحماسة بما يحققه صلاح كل مباراة وفى كل خطوة يخطوها بما يقدمه، حتى أصبح من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم”.

وأشار أن صلاح يتعاون مع رامي عباس ويدرك قوته التسويقية، فرامي مايسترو ، ومحمد صلاح مصري وعربي، وقادم من منطقة مختلفة، وخاصة الشرق الأوسط، وهذه سر قوة الدراسة، ذاكرًا أن الدراسة تناولت كافة التفاصيل، وسبل إدارة محمد صلاح، كعلامة تجارية، وقوة جبارة.