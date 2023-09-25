تحرير 25 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بابو تشت بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية للمركز، وبالتعاون مع إدارة التموين، و الطب البيطرى، والصحة حملة تموينية مكبرة بشوارع مدينة أبوتشت. حيث تنوعت المخالفات مابين إشغلات طريق، ومرافق، ومخالفات تموينية متنوعة .

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر تموين، تنوع ما بين ١٥ محضر بيئة و١٧ محضر إشغال طريق ٤ محاضر عدم وجود بطاقة صحية.

ووجه رئيس المركز الباعة الجائلين بعدم إشغال الطريق أو التعدى عليه لتحقيق السهولة المرورية ، كم وجه تمساح أصحاب المحال بالالتزام بالاسعار الحقيقة ووضع التيكت الخاص بالسلعة لعدم استغلال المستهلك.

وأكد تمساح على وجود السلع التموينية وتوافرها بالاسواق وعدم إحتكارها بإخفاءها، مناشدا أصحاب المطاعم بضرورة وجود الشهادة الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن.

كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت، المسؤولين بالحملة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلاً عن استمرارا الحملات التفتيشية والمراقبة المستمر.