محافظ الشرقية يوجه برفع كفاءة كوبري عزبة الحاج إبراهيم الجندي ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث إمكانية توسعة ورفع كفاءة الكوبري أمام عزبة الحاج إبراهيم الجندي التابعة لقرية منية سلمنت بمركز بلبيس، وذلك لتسهيل حركة السيارات والمارة في الدخول والخروج باعتباره المدخل الرئيسي للقرية.

جاء ذلك خلال زيارته لقرية منية سنتا للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

أدار المحافظ حواراً مع أهالي القرية، واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمع لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطنون، موجهاً رئيس المركز بحلها فوراً في اطار الإمكانات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيرا بالمواطن وتسعى لحل مشاكله، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والتعرف على شكاوى المواطنين، والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي وقرية، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة عليهم .