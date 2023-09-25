محافظ الشرقية يُؤدى واجب العزاء في وفاة والد مدير عام حماية الأراضي

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، واجب العزاء والمواساة للمهندس محمد حسين عبده، مدير عام إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، في وفاة المغفور له والده وذلك بمسقط رأسه بقرية منية سنتا التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وأعرب مدير عام إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة الكريمة، في فقيدهم الكريم، كلفتة إنسانية تدلل على قوة العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية بأعضاء الجهاز التنفيذى.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام للمحافظة، والدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.