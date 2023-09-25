حملات للنظافة في طريق رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملات نظافة على طريق رحلة العائلة المقدسة حيث تهدف هذه الحملات إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للزوار.

أعلن المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، استمرار حملات النظافة الدورية بقرى المركز، حيث نفذ فريق الوحدة المحلية لقرية درنكة حملة نظافة كبرى حظيت باهتمام كبير هذا المسار المؤدي إلى دير درنكة المقدس والحفاظ على جمال وقدسية المكان، وذلك استمراراً لحملات النظافة السابقة.

وقال "درويش"، إنه في إطار المراقبة المستمرة لمواجهة ورصد أية تجاوزات وردع المخالفين والحفاظ على المساحة الزراعية، تم رصد تعدي على الأراضي الزراعية في نجع عبد الرسول، وإنشاء سور من الطوب الأبيض في منطقة نجع عبد الرسول. بمساحة 175 متراً، وتم التعامل مع الجهات الرسمية وإزالتها فور رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشمل الحملات تنظيف الطريق وإزالة النفايات والأتربة وتجميل المناطق المحيطة بالطريق. كما تم تدريب فرق عمل خاصة لجمع النفايات وفرزها والتخلص منها بشكل آمن وصحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة.