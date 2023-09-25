البحرين تُدين تمزيق كتاب الله في هولندا: "أعمال استفزازية بغيضة"

أعربت "وزارة الخارجية البحرينية"، عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة لقيام مجموعات مُتطرفة بتمزيق نسخ من كتاب الله أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي بـ هولندا، حسبما أفادت وسائل إعلام بحرينية، مساء اليوم الإثنين.

وجددت الخارجية البحرينية في بيان لها، دعوتها إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية البغيضة، كونها تشكل تحريضًا على العداوة والكراهية الدينية والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

تعليق قوي من "الإمارات" بعد تمزيق كتاب الله في هولندا

أدانت دولة "الإمارات"، بشدة ما قام به مُتطرفون في مدينة لاهاي بـ "هولندا" من اعتداءات على نسخ من كتاب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الإثنين.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الحكومة الهولندية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت الخارجية الإماراتية، على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلبًا على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

كما أكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.