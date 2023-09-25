إزالة حالتين تعد لبناء على أراضى الدولة بدون ترخيص بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية للمركز، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية القارة برئاسة ربيع منصور، بحملة لإزالة عدد ٢ حالة ازالة فورية علي الارض الزراعية بناحية عزبة البوصة، وهى عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض بارتفاع ١ م علي مساحه ٥٢٥م، والحالة الثانية حفر أساسات وتشوين مواد بناء علي مساحه ٥٥٠م.

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية بخانس بابو تشت برئاسة زينب إبراهيم، من فك شدة خشبية على مساحة ١٨٠م بقرية الحسينات، فضلاً عن شن قرية قصير بخانس برئاسة حسنى عبدالرحيم بالقيام بإزالة عدد 4 تعديات فوريه لتعديات على الأرض الزراعية ، بنجع اللطاسنة وكوم هتيم ونجع سباق.

فضلاً عن متابعة الأعمال الميدانية والحفاظ على بيئة صحية سليمة ومظهر حضارى لائق، كما جرى شن حملة نظافة استهدفت مجمع المدارس بقرية سمهود وطريق سمهود كوم يعقوب.