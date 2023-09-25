أمريكا تسعى لإنشاء بعثة دولية لمُراقبة الوضع في كاراباخ

تعمل "واشنطن"، على إنشاء بعثة دولية لمُراقبة وفاء أذربيجان بالتزاماتها في ضمان حقوق سكان قره باغ الأرمن، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، مساء اليوم الإثنين.

وقال ميلر: "نعتبر أن المهمة الدولية ضرورية لتأمين الشفافية والطمأنينة والثقة لسكان قره باغ والمجتمع الدولي في أنه سيتم حماية حقوقهم وسلامتهم، وفقا للبيانات التي أدلت بها أذربيجان".

وأضاف أن مثل هذه المبادرة "تجري مناقشتها بكثافة" والولايات المتحدة تعمل عليها مع حلفائها.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية الخميس الماضي أن باكو قدمت لممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ "خططا لإعادة الاندماج" في ظل عملية استعادة أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وفي وقت سابق شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ لدى بحث الخطوات اللاحقة لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة.

رئيس أذربيجان يُعرب عن ثقته في نجاح اندماج أرمن كاراباخ

أعرب الرئيس الأذربيجاني، "إلهام علييف"، عن ثقته في نجاح عملية إعادة دمج أرمن منطقة قره باغ في المجتمع الأذربيجاني، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة إلى منطقة ناختشيفان الأذربيجانية.

وأضاف علييف: "لقد بدأت سلطات أذربيجان بالفعل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأرمن في قره باغ - الوقود والغذاء والأدوية وما إلى ذلك. وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة قره باغ، بغض النظر عن قومياتهم، هم مواطنون أذربيجانيون".

وشدد علييف على أنه سيتم ضمان أمن سكان قره باغ الأرمن وحقوقهم، من قبل الدولة الأذربيجانية.

وتابع الرئيس الأذربيجاني: "انعقد اليوم الاجتماع الثاني لممثلي باكو وقره باغ. أنا واثق من أن عملية إعادة دمج أرمن قره باغ في المجتمع الأذربيجاني ستكون ناجحة".